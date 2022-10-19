Троссар – о переходе в «Челси»: «Сложно сказать сейчас, давайте подождём окончания чемпионата мира»

Полузащитник «Брайтона» Леандро Троссар в очередной раз высказался о возможном переходе в лондонский «Челси», куда его сватают вслед за бывшим тренером Грэмом Поттером, который возглавил «пенсионеров» в начале сентября.

«Сложно сказать сейчас, давайте подождём окончания чемпионата мира», – цитирует хавбека сборной Бельгии Absolute Chelsea.

Напомним, у Троссара в конце сезона истекает контракт с «Брайтоном», который бельгиец не намерен продлевать. Это значит, что в январе команда Грэма Поттера может заполучить полузащитника за полцены.

В нынешнем сезоне Троссар записал на свой счёт 5 голов и одну результативную передачу в АПЛ.