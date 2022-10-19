Райт-Филлипс: «Слышал, что игрокам «Челси» очень нравятся тренировки Поттера»

Бывший полузащитник «Челси» Шон Райт-Филлипс оценил первые недели работы Грэма Поттера на посту главного тренера «пенсионеров». Напомним, под руководством англичанина «синие» пока не проиграли ни одного из шести матчей.

«Он наладил хорошую связь с игроками. Я слышал, что футболисты «Челси» просто в восторге от Поттера и им очень нравятся его тренировки», – цитирует Райта-Филлипса журналист Саймон Филлипс в социальных сетях.

Напомним, сегодня «Челси» сыграет в очередном туре чемпионата Англии на выезде против «Брентфорда». В прошлом матче против команды Томаса Франка «синие» уступили у себя дома со счётом 1:4.