«Брентфорд» работает над продлением контракта с Франком

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк в скором времени может продлить контракт со своей командой. По информации от журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, датчанин уже начал переговоры с «пчёлами» о новом соглашении.

Напомним, Франк в сезоне-2020/21 впервые в истории вывел «Брентфорд» в Английскую премьер-лигу. В своей первой кампании в элитном дивизионе, «пчёлы» успешно сохранили прописку под руководством датчанина.

Ранее Франка связывали с работой в «Астон Вилле», где руководство сомневается в своём главном тренере Стивене Джеррарде.

В нынешнем сезоне «Брентфорд» располагается на девятой строчке в чемпионате Англии.