Поттер — о тренере вратарей «Челси» Робертсе: «Он хороший парень, легко ладит с группой и классно работает с вратарями»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о тренере вратарей команды Бене Робертсе.

Напомним, что Поттер пригласил Робертса в «Челси» из «Брайтона», после своего назначения главным тренером «синих». По мнению 47-летнего специалиста, тренер вратарей является очень важным звеном в команде, так как ему удаётся создавать хорошую атмосферу внутри коллектива.

«Мы считаем его особенным, вот почему мы взяли его с собой. Он фантастически работал в «Брайтоне» с Роберто Санчесом, поскольку он хороший парень, легко ладит с группой и действительно классно работает с вратарями», — заявил Поттер.

После девяти проведённых игр в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Челси» набрал 19 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. Свой следующий матч подопечные Поттера проведут сегодня, 19 октября, против «Брентфорда». Встреча начнётся в 21:30 по московскому времени.