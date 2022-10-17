Поттер хочет воссоединиться с Троссаром в «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер всерьёз рассматривает вариант с приобретением полузащитника Леандро Троссара. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Грэм Бэйли.

Напомним, в январе у Троссара останется всего полгода по контракту с «Брайтоном». Футболист уже дал понять, что будет готов воссоединиться со своим бывшим тренером в «Челси», если у него появится такая возможность.

В новом сезоне 27-летний Троссар успел отметиться уже пятью голами и одной результативной передачей в чемпионате Англии. Бельгиец выступает за «чаек» с сезон-2019/20, когда перешёл в команду Грэма Поттера из «Генка».