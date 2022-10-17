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Поттер хочет воссоединиться с Троссаром в «Челси»

17 Октября 2022 • 13:47 Комментировать
Брайтон
...
Ноттингем Форест
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18.10 21:30

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер всерьёз рассматривает вариант с приобретением полузащитника Леандро Троссара. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Грэм Бэйли.

Напомним, в январе у Троссара останется всего полгода по контракту с «Брайтоном». Футболист уже дал понять, что будет готов воссоединиться со своим бывшим тренером в «Челси», если у него появится такая возможность.

В новом сезоне 27-летний Троссар успел отметиться уже пятью голами и одной результативной передачей в чемпионате Англии. Бельгиец выступает за «чаек» с сезон-2019/20, когда перешёл в команду Грэма Поттера из «Генка».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Грэм Поттер Леандро Троссар
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