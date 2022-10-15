Стив Купер: «Мы плохо работали с мячом»

В матче одиннадцатого тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» не сумел набрать очки в гостевом матче с «Вулверхэмптоном», и наставник «лесников» Стив Купер прокомментировал итоги игры. Он заявил, что разочарован результатом, ведь это уже восьмое поражение для «лесников».

- Конечно, я разочарован результатом. Мне понравилось, как мы играли без мяча, особенно в первом тайме, но с мячом все было куда хуже. Мы заработали пенальти, но и он не сложился в нашу пользу. Думаю, что в конечном итоге мы проиграли потому что плохо распоряжались мячом, - цитирует специалиста BBC Sport.