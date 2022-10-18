«Брайтон» не смог забить в ворота «Ноттингем Форест»

«Брайтон» никак не наберёт недавнюю форму и скатывается в таблице всё ниже и ниже. В 12-м туре «чайки» принимали «Ноттингем Форест» и за 90 минут не смогли отрыть счет в поединке, хотя явно доминировали и часто били по воротам.
Лучший шанс в первом тайме был у Леандро Троссара, который направил мяч в перекладину. Данни Уэлбек был близок к успеху, но головой пробил мимо ворота. У гостей ближе всех к успеху был Скотт Маккена, но он тоже промахнулся в выгодной ситуации.
0:0, «Брайтон» седьмой после четырех матчей без побед, у «лесников» шестое очко и предпоследняя строчка.
Протокол игры
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Данк Льюис•Уэбстер Адам•Марч Соломон•Троссар Леандро•Макаллистер Алексис• 78'Кайседо Мойсес• 54'Лаллана Адам64' (Лемпти Тарик (64') • 90'Гросс Паскаль85' (Ундав Дениз (85') •Уэлбек Данни
Хендерсон Дин•Орье Серж68' (Тоффоло Харри (68'•Авонийи Тайво86') •Кук Стив•Маккена Скотт•Уильямс Неко•Йейтс Райан•Фройлер Ремо• 84'Мангаля Орель61' (Куйяте Шейку (61') •Гиббс-Уайт Морган•Джонсон Бреннан86' (Уорролл Джо (86') •Лингард Джесси86' (Бьянкон Жулиан (86')
18 октября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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