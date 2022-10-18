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«Брайтон» не смог забить в ворота «Ноттингем Форест»

18 Октября 2022 • 23:23 Комментировать
Брайтон
0:0
Ноттингем Форест
окончен

«Брайтон» никак не наберёт недавнюю форму и скатывается в таблице всё ниже и ниже. В 12-м туре «чайки» принимали «Ноттингем Форест» и за 90 минут не смогли отрыть счет в поединке, хотя явно доминировали и часто били по воротам.

Лучший шанс в первом тайме был у Леандро Троссара, который направил мяч в перекладину. Данни Уэлбек был близок к успеху, но головой пробил мимо ворота. У гостей ближе всех к успеху был Скотт Маккена, но он тоже промахнулся в выгодной ситуации.

0:0, «Брайтон» седьмой после четырех матчей без побед, у «лесников» шестое очко и предпоследняя строчка.

Протокол игры  
Брайтон0:0Ноттингем Форест
Санчес РобертВельтман ЙоелДанк ЛьюисУэбстер АдамМарч СоломонТроссар ЛеандроМакаллистер Алексис  78'Кайседо Мойсес  54'Лаллана Адам 64' (Лемпти Тарик ( 64'  90') Гросс Паскаль 85' (Ундав Дениз ( 85') Уэлбек Данни
Запасные: Гилмор БиллиСтил ДжейсонТёрнс ЭдЭступиньян ПервисВан Хеке Ян-ПольСармиенто ДжеремиЭнсисо Хулио
Хендерсон ДинОрье Серж 68' (Тоффоло Харри ( 68'Авонийи Тайво 86') Кук СтивМаккена СкоттУильямс НекоЙейтс РайанФройлер Ремо  84'Мангаля Орель 61' (Куйяте Шейку ( 61') Гиббс-Уайт МорганДжонсон Бреннан 86' (Уорролл Джо ( 86') Лингард Джесси 86' (Бьянкон Жулиан ( 86')
Запасные: Сарридж СэмДеннис ЭммануэльО'Брайен ЛьюисБоли ВийиХеннесси Уэйн
18 октября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Ноттингем Форест Брайтон
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