«Брайтон» не смог забить в ворота «Ноттингем Форест»

«Брайтон» никак не наберёт недавнюю форму и скатывается в таблице всё ниже и ниже. В 12-м туре «чайки» принимали «Ноттингем Форест» и за 90 минут не смогли отрыть счет в поединке, хотя явно доминировали и часто били по воротам.

Лучший шанс в первом тайме был у Леандро Троссара, который направил мяч в перекладину. Данни Уэлбек был близок к успеху, но головой пробил мимо ворота. У гостей ближе всех к успеху был Скотт Маккена, но он тоже промахнулся в выгодной ситуации.

0:0, «Брайтон» седьмой после четырех матчей без побед, у «лесников» шестое очко и предпоследняя строчка.