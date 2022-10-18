Кепа рассчитывает поехать на чемпионат мира

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага надеется поехать на чемпионат мира со сборной Испании. Об этом сообщает издание Marca.

Напомним, в этом сезоне Аррисабалага вытеснил из основного состава «Челси» Эдуара Менди, который вчера вечером занял 4 место в голосовании за звание лучшего голкипера прошлого сезона по версии France Football. При этом в летнее трансферное окно Кепа был близок к уходу из стана «пенсионеров», но игроку не смогли подыскать клуб.

В последний раз Кепа вызывался в сборную Испании в ноябре 2021 года. Главный тренер «красной фурии» Луис Энрике вполне может включить голкипера в заявку на чемпионат мира.