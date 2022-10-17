Поттер: «Мы верим в Маунта, вы можете видеть его влияние на команду»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер похвалил полузащитника Мэйсона Маунта за выступления во вчерашнем матче чемпионата Англии против «Астон Виллы». Напомним, англичанин оформил дубль и принёс своей команде победу над коллективом Стивена Джеррарда.

«Мы верим в Маунта. Мы любим его как игрока, он отличный парень. Вы можете видеть влияние, которое он оказывает на команду», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Голы против «Астон Виллы» стали для Маунта первыми в этом сезоне на клубном уровне. Ранее футболист отмечался только за сборную Англии. На счету полузащитника также две результативные передачи в Премьер-лиге.