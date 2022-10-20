Аррисабалага: «Ощущение, что потеряли два очка»

В матче двенадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Челси» не сумел переиграть «Брентфорд», команды не забили друг другу - лондонский клуб впервые сыграл 0:0 в текущем сезоне.

События игры прокомментировал Кепа Аррисабалага, голкипер «Челси», не вполне доволен ситуацией, он считает, что команда потеряла два очка.

- Мы недовольны. У них были шансы, но и у нас были, в последние пятнадцать минут мы играли у их ворот. У нас также возникали отличные шансы. Есть ощущение, что мы потеряли два очка, нам нужна была победа, чтобы бороться с топ-клубами, - цитирует Аррисабалагу BBC Sport.