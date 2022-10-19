Броя: «Поддержка фанатов очень сильно мне помогает»

Нападающий лондонского «Челси» Армандо Броя заявил о том, что поддержка фанатов очень сильно ему помогает. Напомним, в новом сезоне футболист сборной Албании отметился одним забитым голом в Английской премьер-лиге в ворота «Вулверхэмптона».

«Невероятно слышать те вещи, которые обо мне говорят болельщики. Вся эта поддержка от фанатов очень сильно мне помогает. Это придаёт мне уверенности и амбиций раскрыться в этой команде», – заявил Броя в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, в прошлом сезоне Броя выступал в аренде за «Саутгемптон» и отметился за «святых» шестью голами в чемпионате Англии.