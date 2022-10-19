Поттер: «Маунт готов выполнять работу, которой избегают многие игроки его уровня»

Наставник «Челси» Грэм Поттер поделился мыслями о сильных сторонах полузащитника Мэйсона Маунта.

23-летний хавбек оформил дубль в недавнем матче против «Астон Виллы» (2:0), в очередной раз показав, насколько велика его значимость для команды.

«Будучи тренером «Брайтона», я всегда беспокоился о Маунте, когда мы играли против «Челси». У него всегда запредельный настрой, он отлично понимает пространство, здорово пасует и умеет забивать. Отличный игрок.

Начав работать с ним, я сразу увидел, как сильно он любит этот клуб, как уважает товарищей по команде. Он готов выполнять черновую работу, которой зачастую избегают футболисты его уровня», – цитирует Standard Sport Поттера.