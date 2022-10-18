Канте пропустит четыре месяца из-за травмы

Полузащитника «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте ждёт длительная реабилитация.

31-летний игрок был успешно прооперирован после травмы подколенного сухожилия, однако восстановление займёт порядка четырёх месяцев, сообщает пресс-служба «Челси». Таким образом, Канте не только пропустит предстоящий чемпионат мира, но и проведёт в лазарете первые месяцы нового года.

Н'Голо Канте принял участие лишь в двух матчах «Челси» в нынешнем сезоне. Контракт хавбека истекает в июне, и лондонский клуб, по слухам, может не предложить футболисту новый договор в связи с его травматичностью.