Полузащитник «Арсенала» Эльнени уверен, что команда попадёт в топ-4 АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эльнени выразил уверенность, что лондонский клуб попадёт в топ-4 АПЛ.

«Конечно, я уверен, что мы попадём в топ-4 АПЛ — это всё ещё в наших руках. Никто другой не контролирует эту ситуацию. Всё зависит от нас, и, конечно, мы будем бороться», — цитирует Эльнени Sky Sports.

«Арсенал» после 36 матчей набрал 66 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Команда Микеля Артеты проведёт два матча против «Ньюкасла» и «Эвертона».

Матч «Ньюкасл» - «Арсенал» пройдёт сегодня, 16 мая. Встреча начнётся в 22:00 мск.

«Пушкари» отстают от «Тоттенхэма» на два очка, который идёт на четвёртом месте.