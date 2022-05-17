Артета: «Ньюкасл» был в сто раз лучше нас»

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» уступил в гостях «Ньюкаслу», и наставник лондонской команды Микель Артета очень недоволен тем. как его команда смотрелась в этой игре. По его словам, «Ньюкасл» заслуживал победу и получил ее, забив два мяча во второй половине игры.

- Я крайне разочарован. Соперник заслужил эту победу, но мне очень трудно принять такое поражение. Сперва «Тоттенхэм», сейчас тут. Мы плохо играли, соперник действовал в сто раз лучше нас, Надо признать - эта игра не соответствовала уровню Лиги чемпионов, на который мы претендуем, - цитирует Артету BBC Sport.