Артета верит, что «Арсенал» всё ещё может попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сказал журналистам, что всё ещё верит в удачное стечение обстоятельств.

«Мы знаем, что в футболе возможно все. Сегодня мы должны проглотить весь яд, который сможем, а завтра начать все сначала», - сказал Артета.

Он отметил, что пока есть теоретические шансы, в клубе продолжают надеяться на счастливый исход.

«Нам нужно побеждать, и нам нужно поражение «Тоттенхэма», - сказал наставник «Арсенала».

«Канониры» проиграл последний матч «Ньюкаслу» со счетом 0:2. За тур до финиша чемпионата «Арсенал» отстает от «Тоттенхэма» на 2 очка в борьбе за попадание в четверку сильнейших.