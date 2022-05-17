Невилл поражён словами Джаки о молодёжи «Арсенала»

Футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал слова полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки, которые он сказал после матча с «Ньюкаслом».

«Я не знаю, что делать с этим интервью. Очевидно, он имеет право критиковать своих одноклубников. Но я не знаю, кого именно он критикует», - сказал Невилл.

Ранее Джака заявил, что, независимо от возраста, игроки «Арсенала» не имели права показывать такой низкий уровень футбола в игре с «сороками».

«Я надеюсь, он не унизит никого конкретно в раздевалке. За последние четыре-пять лет его самого удаляли с поля с позором несколько раз после го безрассудных поступков», - добавил Невилл.

«Арсенал» проиграл на выезде «Ньюкаслу» со счетом 0:2 и за один тур до финиша уступает «Тоттенхэму» 2 очка в борьбе за место в Лиге чемпионов.