Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл поражён словами Джаки о молодёжи «Арсенала»

17 Мая 2022 • 08:14 Комментировать
Ньюкасл
2:0
Арсенал
окончен

Футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал слова полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки, которые он сказал после матча с «Ньюкаслом».

«Я не знаю, что делать с этим интервью. Очевидно, он имеет право критиковать своих одноклубников. Но я не знаю, кого именно он критикует», - сказал Невилл.

Ранее Джака заявил, что, независимо от возраста, игроки «Арсенала» не имели права показывать такой низкий уровень футбола в игре с «сороками».

«Я надеюсь, он не унизит никого конкретно в раздевалке. За последние четыре-пять лет его самого удаляли с поля с позором несколько раз после го безрассудных поступков», - добавил Невилл.

«Арсенал» проиграл на выезде «Ньюкаслу» со счетом 0:2 и за один тур до финиша уступает «Тоттенхэму» 2 очка в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гари Невилл Гранит Джака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.05  21:45 Саутгемптон ... Ливерпуль 6.80 5.20 1.43
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Мая
09:02 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг не будет мешать Рангнику перед матчем с «Кристал Пэлас»
08:36 · Англия. Премьер-лига
Иан Райт: «Не думаю, что слова Джаки кому-то помогут»
08:25 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нашла замену Левандовски в АПЛ
08:22 · Англия. Премьер-лига
Каррагер о Джаке: «Легко быть сильным на словах, но их нужно подтверждать на поле» 1
08:17 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган готов уйти из «Манчестер Сити»
08:14 · Англия. Премьер-лига
Невилл поражён словами Джаки о молодёжи «Арсенала»
08:11 · Англия. Премьер-лига
Игроку «Ньюкасла» выбили зуб в матче с «Арсеналом»
07:59 · Англия. Премьер-лига
«Обшпорились по полной»: Линекер высказался по поводу поражения «Арсенала»
07:47 · Англия. Премьер-лига
Новая домашняя форма «Манчестер Сити» фото
07:40 · Англия. Премьер-лига
Аллегри отшутился на вопрос о возвращении Погба
07:38 · Англия. Премьер-лига
Сака о поражении «Арсенала»: Просто не могу поверить, что мы так плохо сыграли
07:35 · Англия. Премьер-лига
В «Ювентусе» высказались о трансфере Погба
07:13 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: Теперь «Тоттенхэм» не упустит своего 1
07:12 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, перейдёт ли Мбаппе в «Ливерпуль»
07:03 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Тоттенхэма»: «Ливерпуль» должен как-то ответить «Манчестер Сити» на трансфер Холанна
Все новости
Рекомендуем