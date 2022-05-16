«Арсенал» провалил матч с «Ньюкаслом» и может остаться без Лиги чемпионов

Заключительный матч 37-го тура Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» не порадовал болельщиков искромётным футболом. Хозяева поля превзошли соперника по всем показателям, но все равно счет был открыт неожиданно. Жоэлинтон в контратаке выполнил прострел к воротам гостей, и Бен Уайт в подкате срезал мяч в свои ворота. В концовке Джейкоб Мерфи упустил свой шанс, а вот еще одна атака стала голевой. Каллум Уилсон не смог переиграть голкипера, оказавшись один перед воротами, но Бруно Гимараэс добавил мяч в сетку - 2:0.
«Ньюкасл» вышел на 12-е место, а вот «канониры» пятые с отставанием в два очка от «Тоттенхэма».
Протокол игры
|(1:0) Уайт Бен56'
|(2:0) Гимараэс Бруно85'
Дубравка Мартин•Крафт Эмиль•Шёр Фабиан 50' (Ласcеллс Джамал ( 50') •Бёрн Дэн•Таргетт Мэтт•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно•Жоэлинтон•Альмирон Мигель 76' (Мёрфи Джейкоб ( 76') •Уилсон Каллум•Сен-Максимен Аллан 77' (Фрейзер Райан ( 77')
Ремсдейл Аарон•Томиясу Такэхиро 39' (Седрик Соареш ( 39') •Уайт Бен • 8'Габриэль дос Сантос 73' (Пепе Николя ( 73') •Тавареш Нуну 62' (Ляказетт Александр ( 62') •Эльнени Мохамед•Джака Гранит•Сака Букайо•Эдегор Мартин•Смит-Роу Эмил 53' (Мартинелли Габриэл ( 53') •Нкетиа Эдди 46'
16 мая. Стадион "Сент-Джеймс Парк".