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«Арсенал» провалил матч с «Ньюкаслом» и может остаться без Лиги чемпионов

16 Мая 2022 • 23:54 Комментировать
Ньюкасл
2:0
Арсенал
окончен

Заключительный матч 37-го тура Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» не порадовал болельщиков искромётным футболом. Хозяева поля превзошли соперника по всем показателям, но все равно счет был открыт неожиданно. Жоэлинтон в контратаке выполнил прострел к воротам гостей, и Бен Уайт в подкате срезал мяч в свои ворота. В концовке Джейкоб Мерфи упустил свой шанс, а вот еще одна атака стала голевой. Каллум Уилсон не смог переиграть голкипера, оказавшись один перед воротами, но Бруно Гимараэс добавил мяч в сетку - 2:0.

«Ньюкасл» вышел на 12-е место, а вот «канониры» пятые с отставанием в два очка от «Тоттенхэма».

Протокол игры  
Ньюкасл 2:0Арсенал
(1:0) Уайт Бен56'   
(2:0) Гимараэс Бруно85'   
Дубравка МартинКрафт ЭмильШёр Фабиан  50' (Ласcеллс Джамал (  50') Бёрн ДэнТаргетт МэттЛонгстафф ШонГимараэс БруноЖоэлинтонАльмирон Мигель  76' (Мёрфи Джейкоб (  76') Уилсон КаллумСен-Максимен Аллан  77' (Фрейзер Райан (  77')
Запасные: Ритчи МэттГейл ДуайтДамметт ПолДарлоу КарлТриппьер КиранФернандес Федерико
Ремсдейл АаронТомиясу Такэхиро  39' (Седрик Соареш (  39') Уайт Бен   8'Габриэль дос Сантос  73' (Пепе Николя (  73') Тавареш Нуну  62' (Ляказетт Александр (  62') Эльнени МохамедДжака ГранитСака БукайоЭдегор МартинСмит-Роу Эмил  53' (Мартинелли Габриэл (  53') Нкетиа Эдди   46'
Запасные: Лено БерндПатино ЧарлиСуонсон ЗахариМ'Ханд Салах УладСамби Локонга Альберт-Мбойо
16 мая. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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окончен Ньюкасл 2:0 Арсенал 4.15 3.75 1.85
17.05  21:45 Саутгемптон ... Ливерпуль 6.80 5.20 1.43
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