«Арсенал» провалил матч с «Ньюкаслом» и может остаться без Лиги чемпионов

Заключительный матч 37-го тура Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» не порадовал болельщиков искромётным футболом. Хозяева поля превзошли соперника по всем показателям, но все равно счет был открыт неожиданно. Жоэлинтон в контратаке выполнил прострел к воротам гостей, и Бен Уайт в подкате срезал мяч в свои ворота. В концовке Джейкоб Мерфи упустил свой шанс, а вот еще одна атака стала голевой. Каллум Уилсон не смог переиграть голкипера, оказавшись один перед воротами, но Бруно Гимараэс добавил мяч в сетку - 2:0.

«Ньюкасл» вышел на 12-е место, а вот «канониры» пятые с отставанием в два очка от «Тоттенхэма».