Где смотреть матч «Ньюкасл» - «Арсенал» онлайн

В понедельник в рамках 37-го тура Английской премьер-лиги лицом к лицу сойдутся «Ньюкасл» и «Арсенал».

Поединок стартует в 22:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Арсенал» крупно проиграл «Тоттенхэму» и подпустил принципиального соперника к себе вплотную. При этом именно «канониры» остаются на четвёртом месте и держат в своих руках судьбу билета в Лигу чемпионов. В понедельник лондонцам важно обыграть «Ньюкасл», который уже не решает турнирных задач.