Николя Пепе сменил агента

Нападающий лондонского «Арсенала» Николя Пепе объявил о смене агента, сообщает Sky Sports.

По информации источника, ивуариец начал сотрудничать с агентством LF360 Луи Феррера.

В текущем сезоне 26-летний Пепе провёл в составе «канониров» 21 матч, в которых забил три гола, а также отдал пять результативных передач.

В «Арсенал» вингер перешёл из французского «Лилля» летом 2019 года за 79 миллионов евро. Это трансфер стал рекордной покупкой английского клуба. Действующее соглашение ивуарийца рассчитано до лета 2024 года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов.