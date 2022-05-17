Каррагер: «Боюсь за «Арсенал» в следующем сезоне»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер обрушился с критикой на команду Микеля Артеты после поражения «канониров» от «Ньюкасла» со счётом 0:2.

«Они не входят в четверку лучших команд страны, но у них было преимущество перед другими, и они им не воспользовались. Я действительно боюсь за них в следующем сезоне», - сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Он отметил, что, вероятнее всего, «Арсенал» в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы и плотное расписание может сказаться на результатах команды.

«Они почти не могут оправиться от поражений. У них нет тех реакций, которые требуются от больших команд», - добавил Каррагер.

После поражения от «сорок» «Арсенал» максимально осложнил себе возможность играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Канониры» уступают 2 очка «Тоттенхэму» в борьбе за попадание в топ-4 АПЛ за тур до финиша чемпионата.