Ширер: «Гимараэс выведет «Ньюкасл» на новый уровень»

Бывший форвард «Ньюкасла» Алан Ширер заявил, что полузащитник клуба Бруно Гимараэс не только улучшит игру клуба, но и поспособствует привлечению более звёздных игроков.

«Он станет играть еще лучше. Его способности смогут привлечь лучших игроков, потому что, когда они увидят, что туда идут такие, как он и Триппьер, они подумают, что в «Ньюкасле» что-то происходит», - сказал Ширер.

В минувшем туре Гимараэс отметился голом в ворота «Арсенала», а его клуб полностью доминировал в матче, выиграв со счетом 2:0.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 16 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.