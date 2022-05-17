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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ширер: «Гимараэс выведет «Ньюкасл» на новый уровень»

17 Мая 2022 • 13:43 Комментировать
Ньюкасл
2:0
Арсенал
окончен

Бывший форвард «Ньюкасла» Алан Ширер заявил, что полузащитник клуба Бруно Гимараэс не только улучшит игру клуба, но и поспособствует привлечению более звёздных игроков.

«Он станет играть еще лучше. Его способности смогут привлечь лучших игроков, потому что, когда они увидят, что туда идут такие, как он и Триппьер, они подумают, что в «Ньюкасле» что-то происходит», - сказал Ширер.

В минувшем туре Гимараэс отметился голом в ворота «Арсенала», а его клуб полностью доминировал в матче, выиграв со счетом 2:0.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 16 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Алан Ширер Бруно Гимараэс
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