Иан Райт: «Не думаю, что слова Джаки кому-то помогут»

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт раскритиковал полузащитника Гранита Джаку за то, что он обвинил своих одноклубников в плохой игре против «Ньюкасла».

«Видеть, как игрок выходит после матча и говорит: «Они не слушали указаний тренера», — это очень странное интервью от Гранита Джаки», — сказал Райт.

После финального свистка Джака обвинил своих молодых одноклубников, что они недостаточно выложились в одной из самых важных игр сезона.

«Я не думаю, что после игры его слова кому-то помогут. Конечно, это великодушно с его стороны – сказать правду. Но такие вещи надо говорить до игры, а не после», - добавил Райт.

«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:2 и сильно осложнил себе возможность выхода в Лигу Чемпионов. Команда Микеля Артеты за тур до финиша отстает от «Тоттенхэма» на два очка.