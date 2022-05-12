Хау о трансферах: «Ньюкасл» не собирается полностью обновлять состав»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал о планах своей команды на грядущее летнее трансферное окно. Англичанин отметил, что «сороки» не собираются полностью менять состав.

«Конечно, финансовый фэйр-плей будет иметь большое влияние, но «Ньюкасл» не собирается полностью обновлять состав. Мы амбициозны. Мы хотим улучшить наш состав, но при этом мы не собираемся нарушать баланс», – заявил Хау на пресс-конференции.

Напомним, что зимой «Ньюкасл» потратил около 90 миллионов евро на трансферы. В команду пришли Крис Вуд, Мэтт Таргетт, Ден Бёрн, Бруно Гимараэш, а также Киран Триппьер.