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Итальяно призвал «Фиорентину» выкупить Торрейру

14 Мая 2022 • 16:49 Комментировать
Сампдория
...
Фиорентина
3.95 3.85 1.85
16.05 19:30

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно призвал руководство своего клуба выкупить полузащитника Лукаса Торрейру, который в нынешнем сезоне играет за «фиалок» на правах аренды из лондонского «Арсенала».

«Лукас добавил нам баланса, но при этом он очень полезен и впереди. Нет сомнений, что в будущем этот игрок может принести команде огромную пользу. Конечно, я бы хотел, чтобы клуб выкупил его на постоянной основе», – заявил Итальяно на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Торрейра записал на свой счёт 5 голов и один ассист в Серии А. «Фиорентина» может выкупить уругвайца по окончанию сезона за 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арсенал Лондон Лукас Торрейра
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