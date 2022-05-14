Итальяно призвал «Фиорентину» выкупить Торрейру

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно призвал руководство своего клуба выкупить полузащитника Лукаса Торрейру, который в нынешнем сезоне играет за «фиалок» на правах аренды из лондонского «Арсенала».

«Лукас добавил нам баланса, но при этом он очень полезен и впереди. Нет сомнений, что в будущем этот игрок может принести команде огромную пользу. Конечно, я бы хотел, чтобы клуб выкупил его на постоянной основе», – заявил Итальяно на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Торрейра записал на свой счёт 5 голов и один ассист в Серии А. «Фиорентина» может выкупить уругвайца по окончанию сезона за 15 миллионов евро.