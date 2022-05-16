Джампаоло: «Это моя лучшая «Сампдория»

В матче 37-го тура чемпионата итальянской Серии А «Сампдория» одержала крупную победу над «Фиорентиной», забив четыре мяча. Наставник дорианцев Марко Джампаоло очень доволен такой игрой своей команды, которая ведет борьбу за выживание в Серии А. По его словам, это лучшая «Сампдория» за все время, которое он руководит командой.

- Это лучшее выступление «Сампдории» за все мое время работы в клубе. Мы сыграли раскованно, а вот соперник держал в голове возможную квалификацию в Лигу Европы, и проиграл. Мы идем вперед, 36 очков - это не очень много, но в следующем сезоне мы будем стараться набрать больше, - заявил Джампаоло в интервью телеканалу DAZN.