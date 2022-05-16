«Сампдория» устроила «Фиорентине» разгром

В чемпионате Италии завершился предпоследний матч 37-го тура. Немотивированная «Сампдория» принимала «Фиорентину» и почти не контролировала мяч. Тем не менее, благодаря шикарной реализации моментов команда из Генуи разорвала оборону противника - 4:1.

Форвард «фиалок» Александр Кокорин смотрел игру со скамейки запасных. Эта неудача оставила его команду на седьмом месте.