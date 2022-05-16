«Сампдория» устроила «Фиорентине» разгром

В чемпионате Италии завершился предпоследний матч 37-го тура. Немотивированная «Сампдория» принимала «Фиорентину» и почти не контролировала мяч. Тем не менее, благодаря шикарной реализации моментов команда из Генуи разорвала оборону противника - 4:1.
Форвард «фиалок» Александр Кокорин смотрел игру со скамейки запасных. Эта неудача оставила его команду на седьмом месте.
Протокол игры
|(1:0) Феррари Алекс16'
|(2:0) Квальярелла Фабио30'
|(3:0) Торсби Мортен71'
|(4:0) Сабири Абдельхамид84'
|89'Гонсалес Николас (4:1)
Аудеро Эмиль 86' (Равалья Никола ( 86') •Берешиньски Бартош•Феррари Алекс•Колли Омар 90' • 90'Ауджелло Томмазо•Виейра Ронни 18' 86' (Тримболи Симоне ( 86' ) • 89'Кандрева Антонио 82' (Дамсгор Миккель ( 82') •Ринкон Томас•Торсби Мортен•Сабири Абдельхамид•Квальярелла Фабио 64' (Капуто Франческо ( 64')
Терраччиано Пьетро•Венути Лоренцо 74' (Терзич Алекса ( 74') •Миленкович Никола•Роша Игор II•Бираги Кристиано•Бонавентура Джакомо•Торрейра Лукас 14' 74' (Сапонара Риккардо ( 74') •Дункан Альфред 46' (Мале Юссеф ( 46' ) • 69'Иконе Жонатан 66' (Кальехон Хосе ( 66') •Кабрал Артур 66' (Пёнтек Кшиштоф ( 66') •Гонсалес Николас 15'
16 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".