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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» устроила «Фиорентине» разгром

16 Мая 2022 • 21:39 Комментировать
Сампдория
4:1
Фиорентина
окончен

В чемпионате Италии завершился предпоследний матч 37-го тура. Немотивированная «Сампдория» принимала «Фиорентину» и почти не контролировала мяч. Тем не менее, благодаря шикарной реализации моментов команда из Генуи разорвала оборону противника - 4:1.

Форвард «фиалок» Александр Кокорин смотрел игру со скамейки запасных. Эта неудача оставила его команду на седьмом месте.

Протокол игры  
Сампдория 4:1Фиорентина
(1:0) Феррари Алекс16'   
(2:0) Квальярелла Фабио30'   
(3:0) Торсби Мортен71'   
(4:0) Сабири Абдельхамид84'   
  89'Гонсалес Николас (4:1)
Аудеро Эмиль  86' (Равалья Никола (  86') Берешиньски БартошФеррари АлексКолли Омар   90'   90'Ауджелло ТоммазоВиейра Ронни   18'  86' (Тримболи Симоне (  86'   89') Кандрева Антонио  82' (Дамсгор Миккель (  82') Ринкон ТомасТорсби МортенСабири АбдельхамидКвальярелла Фабио  64' (Капуто Франческо (  64')
Запасные: Йосида МайяМаньяни ДжанджакомоФальконе ВладимироMarco SommaЭкдаль АльбинДжовинко СебастьянМурру НиколаАскилдсен Кристоффер
Терраччиано ПьетроВенути Лоренцо  74' (Терзич Алекса (  74') Миленкович НиколаРоша Игор IIБираги КристианоБонавентура ДжакомоТоррейра Лукас   14'  74' (Сапонара Риккардо (  74') Дункан Альфред  46' (Мале Юссеф (  46'   69') Иконе Жонатан  66' (Кальехон Хосе (  66') Кабрал Артур  66' (Пёнтек Кшиштоф (  66') Гонсалес Николас   15'
Запасные: Кокорин АлександрРосати АнтониоОдриосола АльвароМартинес Лукас IIМунтяну ЛуисНастасич МатияДронговски Бартломей
16 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Фиорентина
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окончен Сампдория 4:1 Фиорентина 4.70 4.05 1.70
Идет 46 минута Ювентус 2:0 Лацио 1.88 3.85 4.00
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