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Чемпионат Италии. Серия А

Квальярелла: «Хочу закончить карьеру в «Сампдории»

16 Мая 2022 • 23:43 Комментировать
Сампдория
4:1
Фиорентина
окончен

В матче 37-го тура чемпионата итальянской Серии А «Сампдория» одержала крупную победу над «Фиорентиной», забив четыре мяча. Этот итог удовлетворил ветерана дорианцев Фабио Квальяреллу, который выступает за команду с 2005 года. Он забил в этом матче свой 181-й год в Серии А.

- Я очень доволен. Наш последний матч дома в том сезоне, и мой красивый гол. Мы добились спасения прописки в Серии А и смогли сыграть с поднятой головой, не озираясь на результат. Я говорил о своем будущем, но доселе важнее было обеспечить себе место в Серии А. Это получилось, и сейчас я скажу так - хочу закончить карьеру именно в «Сампдории», - цитирует Квальяреллу ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Фабио Квальярелла
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окончен Сампдория 4:1 Фиорентина 4.70 4.05 1.70
окончен Ювентус 2:2 Лацио 2.30 3.55 3.25
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