Квальярелла: «Хочу закончить карьеру в «Сампдории»

В матче 37-го тура чемпионата итальянской Серии А «Сампдория» одержала крупную победу над «Фиорентиной», забив четыре мяча. Этот итог удовлетворил ветерана дорианцев Фабио Квальяреллу, который выступает за команду с 2005 года. Он забил в этом матче свой 181-й год в Серии А.

- Я очень доволен. Наш последний матч дома в том сезоне, и мой красивый гол. Мы добились спасения прописки в Серии А и смогли сыграть с поднятой головой, не озираясь на результат. Я говорил о своем будущем, но доселе важнее было обеспечить себе место в Серии А. Это получилось, и сейчас я скажу так - хочу закончить карьеру именно в «Сампдории», - цитирует Квальяреллу ITASportPress.