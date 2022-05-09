«Сампдория» отметила 32-летие со дня победы в Кубке Кубков

В конце 80-х годов прошлого века «Сампдория», в которой играли такие футболисты, как Роберто Манчини, Джанлука Пальюка и его тезка Виалли, была способна решать самые серьезные задачи как в чемпионате, так и в европейских кубках.

В 1989 году команда добралась до финала Кубка Кубков, но там уступила «Барселоне». Годом позже, в 1990 году, команда снова пробилась в финал этого турнира, но там ее ждала уже не «Барселона», а бельгийский «Андерлехт» - крепкий тогда клуб, хотя и не чета «Барселоне». Два гола Виалли 9 мая 1990 года в дополнительное время принесли «Сампдории» вожделенный Кубок Кубков, а через год команда стала первой и в чемпионате Италии.

Затем, в 1992, она добралась и до финала Лиги чемпионов, где снова проиграла «Барселоне», но затем случился спад, и с тех пор «Сампдория» подобные высоты уже никогда не брала.