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«Сампдория» отметила 32-летие со дня победы в Кубке Кубков

09 Мая 2022 • 23:09 Комментировать
Сампдория
...
Фиорентина
3.75 3.60 1.97
16.05 19:30

В конце 80-х годов прошлого века «Сампдория», в которой играли такие футболисты, как Роберто Манчини, Джанлука Пальюка и его тезка Виалли, была способна решать самые серьезные задачи как в чемпионате, так и в европейских кубках.

В 1989 году команда добралась до финала Кубка Кубков, но там уступила «Барселоне». Годом позже, в 1990 году, команда снова пробилась в финал этого турнира, но там ее ждала уже не «Барселона», а бельгийский «Андерлехт» - крепкий тогда клуб, хотя и не чета «Барселоне». Два гола Виалли 9 мая 1990 года  в дополнительное время принесли «Сампдории» вожделенный Кубок Кубков, а через год команда стала первой и в чемпионате Италии.

Затем, в 1992, она добралась и до финала Лиги чемпионов, где снова проиграла «Барселоне», но затем случился спад, и с тех пор «Сампдория» подобные высоты уже никогда не брала.

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Сампдория
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САМПДОРИЯ ФИОРЕНТИНА
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Идет 89 минута Фиорентина 2:0 Рома 2.34 3.35 3.20
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