Квальярелла хочет остаться в «Сампдории», заверил агент

Ветеран «Сампдории», нападающий Фабио Квальярелла, в ближайшее время не собирается вешать бутсы на гвоздь - наоборот, он хочет продлить соглашение с клубом еще как минимум на год. Об этом заявил итальянской прессе его деловой агент Джузеппе Боццо. Сейчас Квальярелле 39 лет, он выступает за «Сампдорию» с далекого 2005 года, хотя и успел поиграть за это время и в других командах.

- Фабио 39 лет и все равно он полон желания играть за «Сампдорию». Он очень привязан к этому клубу, - цитирует Боццо издание Tuttosport.

В текущем сезоне Квальярелла сыграл в 32 матчах за генуэзский клуб, в них он забил три мяча.