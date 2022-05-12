Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Квальярелла хочет остаться в «Сампдории», заверил агент

12 Мая 2022 • 06:20 Комментировать
Сампдория
...
Фиорентина
3.75 3.65 1.95
16.05 19:30

Ветеран «Сампдории», нападающий Фабио Квальярелла, в ближайшее время не собирается вешать бутсы на гвоздь - наоборот, он хочет продлить соглашение с клубом еще как минимум на год. Об этом заявил итальянской прессе его деловой агент Джузеппе Боццо. Сейчас Квальярелле 39 лет, он выступает за «Сампдорию» с далекого 2005 года, хотя и успел поиграть за это время и в других командах.

- Фабио 39 лет и все равно он полон желания играть за «Сампдорию». Он очень привязан к этому клубу, - цитирует Боццо издание Tuttosport.

В текущем сезоне Квальярелла сыграл в 32 матчах за генуэзский клуб, в них он забил три мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Фабио Квальярелла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САМПДОРИЯ ФИОРЕНТИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Мая
06:20 · Италия. Серия А
Квальярелла хочет остаться в «Сампдории», заверил агент
04:43 · Италия. Серия А
Бывший вратарь «Интера»: «Онана вряд ли подвинет Хандановича»
04:37 · Италия. Серия А
Подруга Дибалы рассказала, как по глупости едва не уничтожила подаренный им автомобиль
02:35 · Италия. Серия А
Президент «Интера» уверен в чемпионстве
02:19 · Италия. Кубок
Симоне Индзаги – о победе в финале кубка Италии: «Интер» никогда не сдаётся»
02:05 · Италия. Кубок
Аллегри: «Мы не выиграли ни одного трофея, это должно сделать нас злее в следующем сезоне»
01:52 · Италия. Кубок
Кьеллини: «При всём уважении, «Милан» слабее «Интера», а «Ювентусу» не хватает прежних качеств» 1
01:35 · Италия. Серия А
Кьеллини официально объявил об уходе из «Ювентуса» 2
01:00 · Италия. Кубок
Перишич: «Заслуженная победа» 2
00:46 · Италия. Кубок
«Интер» обошел «Лацио» по количеству побед в Кубке Италии
00:25 · Италия. Кубок
«Интер» - первая команда с 1997 года, забившая два гола в дополнительное время финала Кубка Италии
00:21 · Италия. Кубок
Аллегри показали красную карточку в финале Кубка Италии
00:09 · Италия. Кубок
«Интер» впервые играет в дополнительном времени в финале Кубка Италии
11 Мая
23:14 · Италия. Серия А
Маротта: «У «Интера» и так лучшая атака в Италии»
23:01 · Италия. Кубок
Барелла забил самый быстрый гол в финале Кубка Италии за последние 7 лет
Все новости
Рекомендуем