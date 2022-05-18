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Чемпионат Италии. Серия А

Фаны «Сампдории» на славу отомстили тифози «Дженоа»

18 Мая 2022 • 02:58 Комментировать
Сампдория
4:1
Фиорентина
окончен

«Дженоа» вылетел из итальянской Серии А, это случилось впервые за последние пятнадцать лет, и доставило немало радости поклонникам «Сампдории» - генуэзское дерби по накалу страстей ничуть не уступает римскому или туринскому. В 2011 году из Серии А вылетала «Сампдория», и тогда поклонники «Дженоа» всласть поиздевались над дорианцами, устроив импровизированную церемонию похорон прямо на улицах Генуи.

И поклонники «Сампдории» не забыли этого - во вторник они организовали зеркальное шествие, пройдясь по Генуе со стилизованным гробом «Дженоа», сообщает итальянский Primocanale.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Сампдория
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