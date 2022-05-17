Наставник «Ньюкасла»: «Наше лучшее выступление с момента моего прихода»

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» уступил в гостях «Ньюкаслу», и наставник «сорок» Эдди Хау очень доволен игрой своей команды. Оба мяча в этом матче были забиты во второй половине игры. Хоув назвал эту игру лучшей с того момента, как он возглавил клуб. Хау стал тренером «Ньюкасла» в ноябре прошлого года.

- Наше лучшее выступление с момента моего прихода. Мы были в меру агрессивны и очень хороши с физической точки зрения, хотя игра была непростой. Ранее нам не удавалось столь хорошо играть против команд «большой шестерки». Нам нужна уверенность в том, что мы можем побеждать везде и против любой команды, - цитирует Хау BBC Sport.