«Ньюкасл» проиграл 18 из 19 последних матчей против «Арсенала»

«Ньюкасл» подходит к сегодняшнему домашнему матча чемпионата Англии против «Арсенала» с удручающей статистикой. В последних 19 поединках во всех турнирах против «канониров» «сороки» проигрывали 18 раз и смогли одержать всего одну победу.

«Ньюкасл» уже выполнил все свои задачи на сезон, избежав вылета, тогда как «Арсеналу» жизненно важно взять три очка для того, чтобы сохранить лидерские позиции в борьбе за зону Лиги чемпионов.

Напомним, что после вчерашней победы «Тоттенхэма» над «Бёрнли», подопечные Конте временно забрались на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.