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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» проиграл 18 из 19 последних матчей против «Арсенала»

16 Мая 2022 • 16:52 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
4.60 3.90 1.75
Через 4 ч. 47 мин.

«Ньюкасл» подходит к сегодняшнему домашнему матча чемпионата Англии против «Арсенала» с удручающей статистикой. В последних 19 поединках во всех турнирах против «канониров» «сороки» проигрывали 18 раз и смогли одержать всего одну победу.

«Ньюкасл» уже выполнил все свои задачи на сезон, избежав вылета, тогда как «Арсеналу» жизненно важно взять три очка для того, чтобы сохранить лидерские позиции в борьбе за зону Лиги чемпионов.

Напомним, что после вчерашней победы «Тоттенхэма» над «Бёрнли», подопечные Конте временно забрались на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

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НЬЮКАСЛ АРСЕНАЛ
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16.05  22:00 Ньюкасл ... Арсенал 4.00 3.65 1.93
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