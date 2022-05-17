Невилл: «Арсенал» - молодая команда, но без опыта и характера»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл вынес вердикт команде Микеля Артеты.

«В прошлой игре «Тоттенхэм» целый час издевался над «Арсеналом». «Канониры» - молодая команда, но у них нет ни опыта, ни характера. Они не делаю выводы. Честно говоря, я никогда полностью не верил, что они попадут в топ-4», - сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Невилл добавил, что «Арсенал» должен был выйти на второй тайм и переломить ход встречи с «Ньюкаслом», но так и не сделал этого.

В понедельник «канониры» проиграли «сорокам» со счетом 0:2 и максимально осложнили себе возможность попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

За тур до финиша «Тоттенхэм» опережает команду Микеля Артеты на два очка.