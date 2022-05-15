«Арсенал» предложит 40 млн евро за Жезуса

По достоверной информации, «Арсенал» готовит официальное предложение «Манчестер Сити» по Габриэлю Жезусу.

Именно бразильский нападающий является главной трансферной целью лондонского клуба для укрепления линии атаки в летнее трансферное окно. Руководство «канониров» готовит первое официальное предложение «Манчестер Сити» – 40 млн евро. Об этом сообщает авторитетный журналист-инсайдер Николо Скира.

Согласно более ранним сообщениям прессы, «Манчестер Сити» намерен выручить с продажи Жезуса около 60 млн евро, поэтому «Арсеналу», вероятно, придётся повысить своё предложение.

Контракт 25-летнего форварда с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года.