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«Арсенал» предложит 40 млн евро за Жезуса

15 Мая 2022 • 01:18 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
4.30 3.70 1.82
16.05 22:00

По достоверной информации, «Арсенал» готовит официальное предложение «Манчестер Сити» по Габриэлю Жезусу.

Именно бразильский нападающий является главной трансферной целью лондонского клуба для укрепления линии атаки в летнее трансферное окно. Руководство «канониров» готовит первое официальное предложение «Манчестер Сити» – 40 млн евро. Об этом сообщает авторитетный журналист-инсайдер Николо Скира.

Согласно более ранним сообщениям прессы, «Манчестер Сити» намерен выручить с продажи Жезуса около 60 млн евро, поэтому «Арсеналу», вероятно, придётся повысить своё предложение.

Контракт 25-летнего форварда с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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