Артета о прошлых трансферах «Арсенала»: «Сделали всё, что могли»

Главный тренер «Арсенала» ответил на многочисленные вопросы журналистов после поражения команды от «Ньюкасла» со счётом 0:2.

Наставника спросили о его отношении к трансферам, которые совершил «Арсенал» в зимнее и прошлогоднее летнее трансферное окно.

«Мы сделали все, что могли, учитывая те ресурсы, которые у нас были в начале сезона», - сказал Артета.

Он отметил, что всегда защищал своих футболистов, но после поражения от «Ньюкасла» «это очень трудно сделать».

Перед последним туром АПЛ «Арсенал» максимально осложнил себе задачу попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Канониры» уступают «Тоттенхэму» два очка за место в четверке АПЛ.