Сака о поражении «Арсенала»: Просто не могу поверить, что мы так плохо сыграли

Молодой полузащитник «Арсенала» Букайо Сака в разговоре с журналистами не скрывал своего разочарования после поражения «канониров» от «Ньюкасла».

Сака заявил, что он до сих пор просто не может поверить в то, что лондонская команда так плохо сыграла в столь важном матче. Полузащитник отметил, что у «Арсенала» ещё есть шанс попасть в топ-4 по итогам сезона, но сделать это будет сложно, так как «канониры» сами упустили огромное количество возможностей.

Напомним, что «Арсенал» неожиданно проиграл «Ньюкаслу» со счётом 0:2 и опустился на пятую позицию в турнирной таблице АПЛ.