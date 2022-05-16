Артета: «Мы хотим играть в Лиге чемпионов»

Тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что его клубу будет недостаточно финишировать на пятом месте, так как игроки хотят выступать в Лиге чемпионов. При этом испанец отметил, что не будет считать финиш на пятой строчке признаком прогресса.

«Нет, мы хотим играть в Лиге чемпионов. Мы зашли слишком далеко, всё в наших руках, и теперь мы хотим извлечь выгоду из этого. В начале сезона это казалось маловероятным, но сейчас мы можем достичь цели», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, что в прошлом сезоне «Арсенал» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.