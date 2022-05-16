Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Мы хотим играть в Лиге чемпионов»

16 Мая 2022 • 18:59 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
4.60 3.90 1.75
Через 2 ч. 28 мин.

Тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что его клубу будет недостаточно финишировать на пятом месте, так как игроки хотят выступать в Лиге чемпионов. При этом испанец отметил, что не будет считать финиш на пятой строчке признаком прогресса.

«Нет, мы хотим играть в Лиге чемпионов. Мы зашли слишком далеко, всё в наших руках, и теперь мы хотим извлечь выгоду из этого. В начале сезона это казалось маловероятным, но сейчас мы можем достичь цели», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, что в прошлом сезоне «Арсенал» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.05  22:00 Ньюкасл ... Арсенал 4.00 3.65 1.93
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Мая
19:30 · Англия. Премьер-лига
Абрамович отказывается идти на компромисс с правительством по поводу продажи «Челси»
19:22 · Англия. Чемпионшип
17-летний игрок «Блэкпула» стал первым за 32 года футболистом, признавшимся в гомосексуализме в Великобритании
19:07 · Англия. Премьер-лига
Правительство Великобритании пока отказывается выдавать «Челси» лицензию на продажу
18:59 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы хотим играть в Лиге чемпионов»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Влашича заявил, что футболист не заинтересован возвращаться в Россию
17:49 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть Левандовски в «Челси» 1
16:57 · Англия. Премьер-лига
Агенты Погба сейчас находятся в Турине на встрече с представителями «Ювентуса»
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» интересуется защитником «Арсенала» Габриэлем
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» проиграл 18 из 19 последних матчей против «Арсенала»
16:45 · Англия. Премьер-лига
Журналист Жюльен Лоренс: «Возможно, Левандовски будет легче перейти в «Челси»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Фабиньо очень быстро восстанавливается»
16:01 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» официально объявит Макларена и ван дер Гаага на следующей неделе
15:54 · Англия. Премьер-лига
Клопп поделился надеждами на финал Лиги чемпионов 1
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Милан» предлагает Ориги 4 миллиона евро в год
15:46 · Англия. Премьер-лига
Премьер-министр Великобритании раскритиковал фанатов «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем