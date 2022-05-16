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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Буду смотреть матч «Арсенала», я люблю страдать»

16 Мая 2022 • 10:42 Комментировать
Тоттенхэм
1:0
Бёрнли
окончен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что собирается посмотреть игру между «Арсеналом» и «Ньюкаслом».

«Конечно, я буду смотреть игру, потому что я люблю футбол, хочу посмотреть и хочу страдать», - сказал наставник «Тоттенхэма».

При этом он не уточнил, будет ли он страдать от игры «Арсенала» или от итогового результата матча.

«Арсенал» действительно хорошо поработал в этом сезоне. Они не играли в Европе и теперь у них есть шанс сыграть в Лиге чемпионов», - отметил Конте.

В минувшем туре АПЛ «Тоттенхэм» обыграл со счетом 1:0 «Бёрнли» и оторвался от «канониров» на 2 очка в борьбе за четвертое место в чемпионате. При этом у «Арсенала» есть еще игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Антонио Конте
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16.05  22:00 Ньюкасл ... Арсенал 4.00 3.65 1.93
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