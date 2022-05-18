Ширер: «Мне не нравится, что Джака сказал о молодёжи «Арсенала»

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер не лучшим образом высказался об интервью Гранита Джаки, которое он дал после матча с «сороками». После поражения со счетом 0:2 Джака заявил, что некоторым игрокам «Арсенала» «следовало бы оставаться дома, а не выходить на игру в таком состоянии».

«Я понимаю, что на эмоциях будет гнев и будет больно. Но мне не нравится, что Гранит Джака сказал о молодежи. Неприемлемо, чтобы кто-либо в футболе говорил, что «другая команда работала усерднее, чем мы», — сказал Ширер в эфире Sky Sports.

«Арсенал» проиграл один из важнейших матчей сезона. Теперь команда Микеля Артеты за тур до финиша чемпионата на два очка отстает от «Тоттенхэма» в борьбе за попадание в Лигу чемпионов.