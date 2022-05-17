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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джака: «План на игру был совершенно иным»

17 Мая 2022 • 04:05 Комментировать
Ньюкасл
2:0
Арсенал
окончен

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» уступил в гостях «Ньюкаслу», пропустив два безответных мяча. Гранит Джака, полузащитник лондонского клуба, прокомментировал безвольную игру команды.

- Мы хотели хорошо сыграть, выдать большой матч, но не получилось. Трудно подобрать должные слова. Так случается, когда игроки не слушают тренера и руководство. Люди любят говорить про лидеров, но тут не теннис, тут футбол, это командная игра. Если кто-то не справляется с давлением, ему лучше остаться дома. Нельзя выходить на поле и играть подобным образом. Мы собирались действовать совсем иначе, план на игру был совершенно иным, - заявил Джака в интервью BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака
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окончен Ньюкасл 2:0 Арсенал 4.15 3.75 1.85
17.05  21:45 Саутгемптон ... Ливерпуль 6.80 5.20 1.43
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