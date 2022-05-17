Джака: «План на игру был совершенно иным»

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» уступил в гостях «Ньюкаслу», пропустив два безответных мяча. Гранит Джака, полузащитник лондонского клуба, прокомментировал безвольную игру команды.

- Мы хотели хорошо сыграть, выдать большой матч, но не получилось. Трудно подобрать должные слова. Так случается, когда игроки не слушают тренера и руководство. Люди любят говорить про лидеров, но тут не теннис, тут футбол, это командная игра. Если кто-то не справляется с давлением, ему лучше остаться дома. Нельзя выходить на поле и играть подобным образом. Мы собирались действовать совсем иначе, план на игру был совершенно иным, - заявил Джака в интервью BBC Sport.