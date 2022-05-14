Невилл назвал фаворита в борьбе за четвёртое место в АПЛ

По мнению экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и телеэксперта Гари Невилла, «Тоттенхэм» с большей вероятностью финиширует в четвёрке, чем «Арсенал».

«Канониры» занимают заветную четвёртую строчку, несмотря на недавнее поражение от «шпор» в дерби. Однако, как считает Невилл, расписание оставшихся матчей явно не в пользу «Арсенала».

«Матч с «Ньюкаслом» в понедельник вечером будет очень и очень сложным для них, свою роль сыграет и огромное давление. Затем им предстоит сыграть с «Эвертоном», которому тоже необходимы очки.

Думаю, «Тоттенхэм» возьмёт своё в поединке с «Бёрнли», но я совсем не уверен в том, что «Арсенал» выиграет свои два матча», – заявил Невилл в студии Sky Sports.

После 36 туров на счету «Арсенала» 66 набранных очков, у «Тоттенхэма» – 65.