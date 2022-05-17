Игроку «Ньюкасла» выбили зуб в матче с «Арсеналом»

Нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон лишился зуба в поединке английского чемпионата с лондонским «Арсеналом».

30-летнему английскому футболисту в одном из эпизодов в первом тайме выбили зуб. Стоит отметить, что Уилсон сумел достаточно оперативно вернуться на поле. В итоге форвард помог своей команде обыграть лондонских «канониров» со счётом 2:0, хотя голом Каллум отметиться так и не сумел.

Напомним, что в этом сезоне Каллум Уилсон провёл в английском чемпионате в составе «сорок» 17 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами. «Ньюкасл» пока идёт на 12-м месте в таблице.