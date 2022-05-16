Артета: «Мы уже прошли далеко и хотим играть в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил журналистам, что «канониры» не сдадутся в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

«Мы хотим играть в Лиге чемпионов. Мы уже прошли далеко и хотим извлечь выгоду из этого. Это не давление, это волнение. Все в наших руках», - сказал наставник «Арсенала».

В прошлом туре АПЛ «Арсенал» проиграл со счетом 0:3 «Тоттенхэму». Поражение максимально обострило борьбу за четвертое место в таблице чемпионата.

В выходные «шпоры» с минимальным счетом одержали победу над «Бернли» и сейчас опережают «Арсенал» на 2 очка. При этом команда Артеты свой матч проведет в понедельник, 16 мая, против «Ньюкасла».