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«Ньюкасл» готовит предложение по Калверт-Льюину

12 Мая 2022 • 16:39 Комментировать
Эвертон
...
Брентфорд
2.00 3.60 3.70
15.05 18:30

«Ньюкасл» грядущим летом хочет усилить свою переднюю линию трансфером нападающего «Эвертона» Домиником Калвертом-Льюином. Согласно заявлениям британского таблоида The Telegraph, «сороки» уже готовят предложение по нападающему сборной Англии.

Ранее в услугах Калверта-Льюина также проявляли интерес две лондонские команды – «Вест Хэм» и «Арсенал», но эти клубы не решались на трансфер из-за больших финансовых запросов руководства «Эвертона».

На данный момент Доминик Калверт-Льюин находится вне игры из-за травмы. В нынешнем сезоне футболист отметился всего тремя голами в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эвертон Доминик Калверт-Льюин
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