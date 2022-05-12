«Ньюкасл» готовит предложение по Калверт-Льюину

«Ньюкасл» грядущим летом хочет усилить свою переднюю линию трансфером нападающего «Эвертона» Домиником Калвертом-Льюином. Согласно заявлениям британского таблоида The Telegraph, «сороки» уже готовят предложение по нападающему сборной Англии.

Ранее в услугах Калверта-Льюина также проявляли интерес две лондонские команды – «Вест Хэм» и «Арсенал», но эти клубы не решались на трансфер из-за больших финансовых запросов руководства «Эвертона».

На данный момент Доминик Калверт-Льюин находится вне игры из-за травмы. В нынешнем сезоне футболист отметился всего тремя голами в чемпионате Англии.