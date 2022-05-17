Нападающий «Ньюкасла»: «Мы ответили всем, кто списал нас»

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» уступил в гостях «Ньюкаслу», пропустив два безответных мяча. Нападающий «сорок» Каллум Уилсон прокомментировал события игры. По словам Уилсона. эта игра стала достойным ответом всем, кто уже списал «Ньюкасл» зимой, когда команда пребывала в зоне вылета. Сейчас «Ньюкасл» поднялся уже на 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

- Невероятная атмосфера. Эта игра - достойный ответ всем, кто уже видел нас вылетевшими зимой. Мы стали играть лучше, мы создаем больше шансов, дольше держим мяч, - заявил Уилсон в интервью BBC Sport.