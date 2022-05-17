«Ньюкасл» интересуется Моуринью

Английский «Ньюкасл» может сменить тренера, несмотря на то, что Эдди Хау вытащил команду из зоны вылета - сейчас она идет 12-й в турнирной таблице, обыграв в понедельник вечером лондонский «Арсенал».

Тем не менее, в стане «сорок» подумывают пригласить «большого тренера» - то есть фигуру со звучным именем, сообщает испанское издание Marca со ссылкой на Express. А этой фигурой может оказаться Жозе Моуринью, который сейчас тренирует римскую «Рому».

По информации источника, речь идет о немедленном переходе - уже грядущим летом. Подробности гипотетической сделки источником не сообщаются.