«Обшпорились по полной»: Линекер высказался по поводу поражения «Арсенала»

Бывший футболист сборной Англии, а ныне известный эксперт Гари Линекер в своих социальных сетях высказался по поводу поражения лондонского «Арсенала» от «Ньюкасла».

Линекер написал, что подопечные Микеля Артеты в поединке с «сороками» обшпорились по полной программе. Экс-игрок сделал отсылку на прозвище «Тоттенхэма», который благодаря этому фиаско «Арсенала» остался на четвёртой строчке в турнирной таблице и теперь имеет прекрасные шансы закончить этот сезон в топ-4 АПЛ.

Напомним, что «канониры» неожиданно проиграли «Ньюкаслу» со счётом 0:2 и на данный момент занимают пятую позицию в таблице.