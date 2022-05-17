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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Обшпорились по полной»: Линекер высказался по поводу поражения «Арсенала»

17 Мая 2022 • 07:59 Комментировать
Ньюкасл
2:0
Арсенал
окончен

Бывший футболист сборной Англии, а ныне известный эксперт Гари Линекер в своих социальных сетях высказался по поводу поражения лондонского «Арсенала» от «Ньюкасла».

Линекер написал, что подопечные Микеля Артеты в поединке с «сороками» обшпорились по полной программе. Экс-игрок сделал отсылку на прозвище «Тоттенхэма», который благодаря этому фиаско «Арсенала» остался на четвёртой строчке в турнирной таблице и теперь имеет прекрасные шансы закончить этот сезон в топ-4 АПЛ.

Напомним, что «канониры» неожиданно проиграли «Ньюкаслу» со счётом 0:2 и на данный момент занимают пятую позицию в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Арсенал Лондон Гари Линекер
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