Эдегор о поражении «Тоттенхэму»: «На результат повлияли несколько эпизодов, нам не повезло ни в одном из них»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор выразил разочарование разгромным поражением своей команды в северолондонском дерби против «Тоттенхэма», которое завершилось победой «шпор» со счётом 3:0.

«На результат повлияли несколько эпизодов. К сожалению, нам не повезло ни в одном из них. Я предпочитаю воздержаться в некоторых высказываниях. В любом случае, всё кончено, теперь нам стоит смотреть только вперёд», – сказал Эдегор после игры.

Напомним, что за два тура до конца чемпионата Англии «Арсенал» опережает «Тоттенхэм» на одно очко в турнирной таблице. «Канониры» в последний раз финишировали в топ-4 в сезоне-2015/16.