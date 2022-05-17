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Каррагер о Джаке: «Легко быть сильным на словах, но их нужно подтверждать на поле»

17 Мая 2022 • 08:22 Комментировать (1)
Ньюкасл
2:0
Арсенал
окончен

Футбольный эксперт Джейми Каррагер неодобрительно отозвался об интервью полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки, которое он дал после игры с «Ньюкаслом».

«Я люблю, когда игроки честны и прямолинейны. Но ведь он сам был частью того, что творилось на поле. Думаю, он просто придирается к молодым игрокам», - сказал Каррагер.

После финального свистка раздосадованный Джака заявил, что «некоторым игрокам «Арсенала» было бы лучше остаться дома, чем выйти на поле и показать настолько ужасный футбол».

«Знаю по своему собственному опыту, что в такое время легко выйти и быть очень сильным на словах, и, возможно, он получит за это порцию одобрения. Но слова нужно доказывать на поле», - добавил Каррагер.

«Арсенал» на выезде проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:2. За тур до финиша команда Микеля Артеты отстает от «Тоттенхэма» на 2 очка в борьбе за четвертое место в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Джейми Каррагер Гранит Джака
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